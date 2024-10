Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu den Linken

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu den Linken:

"Linke sind internationalistisch oder sie sind nicht links. Internationalismus ist aber gerade so gar nicht populär. National und sozial - für diese Mischung finden sich Anhänger. Es stimmt aber auch, dass sich vieles, was den Linken wichtig ist, längst anderswo wiederfindet. Die SPD denkt mittlerweile, sie habe den Mindestlohn erfunden. CDU-Politiker laufen bei Homosexuellen-Paraden mit. Antifaschistisch wollen heute alle Parteien sein. Fast alle jedenfalls. Und trotzdem gehört konsequentes, oft auch dogmatisches linkes Gedankengut zur Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft, wie wir am Beispiel einiger junger Grüner oder an den Fridays-for-Future-Aktivisten sehen. Das Bedürfnis nach einer ernstzunehmenden linken Partei wird in der nach rechts driftenden Gesellschaft wachsen."/yyzz/DP/he