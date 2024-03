Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu den Umfragewerten der AfD

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu den Umfragewerten der AfD:

Für die sinkenden Umfragewerte der AfD gibt es drei Gründe. Da ist zum einen die Reaktion auf das Treffen in Potsdam. Auf die intensive mediale Berichterstattung folgten schnell die Demos gegen Rechtsextremismus - und gegen die AfD. Zum zweiten gibt es nun das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das sich fast zeitgleich mit der "Correctiv"-Veröffentlichung als Partei gegründet hat. Der dritte Grund ist der am wenigsten diskutierte - wohl auch, weil es eine neue Entwicklung darstellt: Die Ampel-Koalition streitet weniger, zumindest öffentlich. Die Europawahl sowie die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland dieses Jahr könnten der AfD erneut Auftrieb geben. Klar ist aber: Für den Moment wurden der AfD die Flügel gestutzt. Für die etablierten Parteien, die für ein tolerantes und buntes Deutschland einstehen, ist das eine Chance, die sie sich nicht entgehen lassen dürfen./yyzz/DP/mis