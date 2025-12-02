Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Donald Trumps Friedensplänen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Donald Trumps Friedensplänen:

"Unter Trump findet eine Umdeutung von Friedensverträgen hin zu nützlichen Abkommen zugunsten seines eigenen Landes statt. Das wurde bereits bei seinem vergangenen Friedens-Vorstoß für die Ukraine sichtbar, als er das Land im Gegenzug für die geleistete US-Militärhilfe zu einer Abtretung zahlreicher Bodenschätze auf lange Zeit sowie zu einer Beteiligung von US-Firmen an einem möglichen Wiederaufbau der Ukraine drängte. Auch in Trumps 28-Punkte-Papier spielten solche Elemente eine Rolle. Waren Friedensabkommen früherer Zeiten meist auf die Verständigung vieler Seiten angelegt und wurde ihre Umsetzung im besten Fall von UN-Blauhelmtruppen überwacht, ist unter Trump davon keine Rede mehr, auch nicht den Europäern zuliebe."/yyzz/DP/nas