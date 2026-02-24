Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Drogenkrieg in Mexiko

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Drogenkrieg in Mexiko:

"Die Welt erfährt die Wahrheit über Mexiko. Der Staat, der regelmäßig an den G20-Treffen teilnimmt, den Treffen der 20 wirtschaftlich stärksten Länder der Welt, ist im Inneren marode, ausgehöhlt, zerfressen. Seit Jahrzehnten schon kämpfen die Regierungen einen vergeblichen Kampf gegen die mächtigen Drogen-Kartelle. Es gibt einzelne Erfolge, doch auf die Strecke gesehen haben die mexikanischen Behörden das Nachsehen. Kein Wunder. Die finanziellen Mittel der Kartelle sind schier unerschöpflich. Sie beliefern den unersättlichen Markt im Norden, die USA, mit Kokain, Heroin, Fentanyl, und im Gegenzug erhalten sie von dort modernste Waffen. Die Krieger der Narcos sind in dieser Hinsicht oftmals besser ausgestattet als ihre Verfolger."/DP/jha