|
24.02.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Drogenkrieg in Mexiko
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Drogenkrieg in Mexiko:
"Die Welt erfährt die Wahrheit über Mexiko. Der Staat, der regelmäßig an den G20-Treffen teilnimmt, den Treffen der 20 wirtschaftlich stärksten Länder der Welt, ist im Inneren marode, ausgehöhlt, zerfressen. Seit Jahrzehnten schon kämpfen die Regierungen einen vergeblichen Kampf gegen die mächtigen Drogen-Kartelle. Es gibt einzelne Erfolge, doch auf die Strecke gesehen haben die mexikanischen Behörden das Nachsehen. Kein Wunder. Die finanziellen Mittel der Kartelle sind schier unerschöpflich. Sie beliefern den unersättlichen Markt im Norden, die USA, mit Kokain, Heroin, Fentanyl, und im Gegenzug erhalten sie von dort modernste Waffen. Die Krieger der Narcos sind in dieser Hinsicht oftmals besser ausgestattet als ihre Verfolger."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.