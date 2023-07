Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Energiewende

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Energiewende:

"Man mag zu Windrädern stehen wie man will, nach dem Atomausstieg und dem geplanten Ende der Kohleverstromung sind sie die tragende Säule der künftigen Stromversorgung. Damit Wärmepumpen, Elektroautos und Co. ihre Arbeit in Zukunft wirklich klimafreundlich verrichten können, muss sich beim Ausbau allerdings noch einiges tun. Die aktuellen Daten geben jedoch wenig Hoffnung, dass die Ziele der Bundesregierung erreicht werden können, wie es auch in der Branche heißt. Ein Kohleausstieg bereits 2030 erscheint daher immer unrealistischer. Alles in allem lässt sich zur Energiewende daher sagen: Es geht voran, auch dank wichtiger Reformen der Ampel. Ob der ehrgeizige Zeitplan der Bundesregierung eingehalten werden kann, bleibt allerdings fraglich."/yyzz/DP/he