|
20.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Frauengesundheit
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Frauengesundheit:
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat Recht, wenn sie einen stärkeren Fokus auf und mehr Forschungsgeld für dieses Thema ankündigt. Ob sie allerdings Deutschland in der Hinsicht gleich als "Entwicklungsland" bezeichnen musste, sei angesichts der Zustände gerade für Frauen in solchen Ländern mal dahingestellt. Richtig aber ist, dass von Endometriose über Brustkrebs bis zu den mitunter krassen Begleiterscheinungen der Wechseljahre noch zu wenig für die Linderung von Frauenleiden getan wird. Und ganz grundsätzlich muss gelten: Frauen sind nicht einfach kleinere Männer. Das sollte von der Medikamenten-Dosierung bis zur Crashtest-Puppe selbstverständlich werden./yyzz/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.