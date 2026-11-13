13.11.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Geheimdienstreform

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Geheimdienstreform

Die Lage hat sich geändert. Die Bedrohungen nehmen zu. Deshalb ist es für unsere Sicherheit mehr als sinnvoll, nicht zu warten, bis die Drohnen oder Terroristen kommen, sondern sie schon vorher zu stoppen. Und wenn sich Islamisten, Rechtsextreme oder auch Linksextreme jeweils verabreden, um Anschläge zu verüben, werden durch rechtzeitige Überwachung möglicherweise Menschenleben gerettet. Dabei ist Misstrauen durchaus angebracht. Die NSU-Morde oder der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sind nicht deshalb möglich gewesen, weil es den Nachrichtendiensten an Befugnissen gefehlt hätte. Sie haben schlecht kooperiert, Informanten waren wichtiger als die Informationen selbst, oder die Zuständigen waren schlicht inkompetent. Dagegen helfen auch die besten Gesetze nicht./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen