Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Grenzkontrollen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Grenzkontrollen:

"Eine Mehrheit will dauerhafte Kontrollen. An allen Grenzen. Die Warnungen der Innenministerin vor gebrochenem EU-Recht und Freiheits-Einschränkungen für alle verhallen weitgehend ungehört. Eine Mehrheit hält nämlich die Einschränkung der Freiheit durch zu starken Migrationsdruck auf die Kommunen und steigende Gewaltkriminalität für gravierender als Wartezeiten bei der Urlaubsreise. Diese Abwägung und deren Ergebnis sind legitim. Trotzdem lohnt es sich, einen Gedanken darauf zu verwenden, was es bedeutet, wenn wir das Europa der offenen Binnengrenzen aufgeben. Was die Migration betrifft, könnte sich die Gesellschaft weiter verhärten. Nach der Parole: Wir müssen unsere Welt gegen die Welt der Hungerleider und Chancenlosen schützen. Mit immer mehr Mitteln. Irgendwann könnte jedes Mittel recht sein."/yyzz/DP/he