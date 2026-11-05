|
05.11.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Handy-Blitzer
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Handy-Blitzer:
"Erst kürzlich zeigte eine Studie, dass rund 30 Prozent der Verkehrsunfälle auf Ablenkung am Steuer zurückzuführen sind. Dabei geht es natürlich nicht nur um Smartphones - aber sie machen einen großen Teil davon aus. Es ist gut, dass sich das bald leichter ahnden lässt. Zur Wahrheit gehört auch: Viele Autofahrende werden nicht nur von ihren Smartphones, sondern auch von der ausufernden Technik und den riesigen Bildschirmen im Fahrzeug abgelenkt. Dieses Problem werden die Handy-Blitzer nicht lösen. Ein Gegenargument ist es deshalb aber nicht. Man schafft die Promillegrenze am Steuer ja auch nicht ab, weil so viele Unfälle durch nüchternen Sekundenschlaf passieren."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!