30.04.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Haushalt

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Haushalt:

"Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Gerade erst hat der Finanzminister die Eckwerte für den Haushalt des Jahres 2027 und die Finanzplanung für die folgenden Jahre vorgelegt. Darin ist nicht zu erkennen, dass der Staat, der in Sachen Verteidigung und Investitionen mehr Geld ausgeben muss, an anderer Stelle ausreichend spart. Die Folgen sind nicht nur Schulden, sondern auch gewaltig wachsende Zinslasten, die den Handlungsspielraum nachfolgender Regierungen merklich einschränken werden."/DP/jha

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