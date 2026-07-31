Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Hitze

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Hitze

Der Sommer, das galt mal als die sorgloseste Zeit des Jahres. Stau, Regen und Mückenstiche waren die schlimmsten Plagen, die einen normalen deutschen Urlauber treffen konnten. Über Sonne freute man sich. Doch das hat sich geändert. Der Sommer ist zur Zeit der Katastrophen geworden. Eine unvollständige Auswahl aus diesem Jahr: In vielen Kommunen wird das Wasser knapp. In Rhein, Donau und anderen Flüssen musste der Schiffsverkehr teilweise eingestellt werden. Das Robert-Koch-Institut meldet, dass diesen Sommer knapp 10.000 Menschen infolge der hohen Temperaturen gestorben sind. In Frankreich und Spanien erleben die Menschen ein neues Ausmaß an Waldbränden. Natürlich hat es heiße oder trockene Sommer immer gegeben. Doch nun sind sie von der Ausnahme zur Regel geworden. Man denke an 2015, 2018, 2019 und 2022. Und nun 2026. Der europäische Sommer hat seine Unschuld endgültig verloren./yyzz/DP/zb