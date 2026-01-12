Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu höheren Alkoholsteuern

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu höheren Alkoholsteuern

Alkohol (bleibt) in Deutschland so günstig wie kaum in einem anderen Land der Welt, er ist einfach zugänglich, steht zwischen ganz normalen Lebensmitteln im Supermarktregal. Sicherlich ist eine Preissteigerung durch eine Anhebung der Steuer, wie Schwarz-Rot sie nun plant, ein erster wichtiger Schritt, und auch das Vorhaben, das begleitete Trinken abzuschaffen, ist überfällig. Die Bundesregierung sollte aber auch ein höheres Mindestalter für den Konsum und ein Werbeverbot umsetzen. Doch entscheidend wird letztlich etwas anderes sein: Solange Politiker das Trinken als Teil der deutschen Kultur anpreisen, diejenigen, die nicht trinken, immer noch viel zu oft kritisch beäugt, und die Folgen des Konsums dieses Nervengifts verharmlost werden, wird sich nichts ändern. Es braucht ein Umdenken in der Gesellschaft. Dass das möglich ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten beim Rauchen gezeigt./yyzz/DP/zb