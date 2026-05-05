|
05.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Hormus
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Hormus:
"Der Iran-Krieg tritt - obwohl offiziell eine Waffenruhe gilt - in eine entscheidende Phase. Denn die Ankündigung der USA, Schiffe durch die blockierte Straße von Hormus zu geleiten, hat die erwartbare Reaktion provoziert: Der Iran greift die US-Truppen an. US-Präsident Donald Trump hatte seine "Operation Freiheit" als humanitäre Mission zugunsten der Seeleute auf den rund 2000 in der Region festsitzenden Schiffen angekündigt. Natürlich steckt nicht weniger dahinter, als den Iran seiner mächtigsten Waffe zu berauben: der Blockade der Meerenge. Kaum vorstellbar, dass das Regime den Schachzug Trumps ungerührt hinnehmen wird. Der Hexenkessel Persischer Golf kann nun jederzeit wieder überkochen."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.