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14.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Hormus/Trump
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Hormus/Trump:
"Trumps Kalkül ist klar: Ein Ausbleiben der wichtigen Öl-Einnahmen soll dem Mullah-Regime den wirtschaftlichen Todesstoß versetzen. Allerdings dürfte die Abriegelung der Meerenge von Hormus das dadurch knapper werdende Gut Rohöl weltweit weiter verteuern. Und das würde nicht nur den Iran unter Druck setzen, sondern sämtliche Volkswirtschaften der Erde, inklusive der US-amerikanischen. Zudem droht eine Ausweitung des Konflikts. Denn die Blockade trifft vor allem den Hauptabnehmer iranischen Öls: China. Dort wird bereits über eine militärische Unterstützung des Irans nachgedacht. Und auch der Iran selbst verfügt noch über genügend Mittel, um Trump zu piesacken. Teheran könnte seine verbündete Huthi-Miliz Handelsschiffe im Roten Meer beschießen lassen - die zweite lebenswichtige Seehandelsroute der Region. Mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft der Welt."/DP/jha
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