31.03.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Iran

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Iran

Angeblich will Trump einen Friedensvertrag verhandeln. Das kann ein Bluff sein. Aber was, wenn nicht? Ein Ende des Krieges würde zwar die Zerstörungen sowie die Tötung von Zivilisten beenden und den Ölpreis sinken lassen. Aber die Bedrohung durch den Iran bestünde fort. Ein Atomabkommen zum Beispiel gab es schon einmal. Es wurde 2018 von Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt, und es hinderte den Iran nicht daran, unverdrossen Uran auf ein nuklearwaffenfähiges Niveau anzureichern. Wer wollte das Mullah-Regime daran hindern, im Geheimen weiter daran zu forschen? Ähnliches gilt für die Produktion von Raketen, die inzwischen auch Europa erreichen können. Oder für die Unterstützung von Stellvertreter-Milizen wie Hisbollah und Huthis. Für die iranische Bevölkerung wäre nichts gewonnen. Denn die Revolutionsgarden würden weiterhin jegliche Freiheitsbestrebung im Volk unterdrücken./yyzz/DP/zb

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