18.09.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Kanada/EU

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Kanada/EU

Das Angebot Kanadas ist Balsam für die geschundene europäische Seele. Vor wenigen Tagen noch haben die Einwohner Islands der EU eine schallende Ohrfeige erteilt und die Wiederaufnahme von Beitrittsgesprächen rundweg abgelehnt. Nun taucht plötzlich als eine Art Weißer Ritter der kanadische Premierminister Mark Carney am Horizont auf und bietet der EU an, gemeinsam eine "einzigartige Allianz" aufzubauen. Natürlich hegt Mark Carney ziemlich eigennützige Hintergedanken, wenn er Brüssel den roten Teppich quer über den Atlantik ausrollt. Sein Problem sitzt in Washington im Weißen Haus. Weil sich Kanada nicht dem irrwitzigen Zoll-Diktat von US-Präsident Donald Trump beugen will, hat dieser Ottawa in diesen Tagen mit zusätzlichen Zöllen und Boykotten einen Handelskrieg aufgezwungen. In dieser Situation hat Kanada wirtschaftlich zuverlässige Verbündete im Moment fast noch nötiger als Europa./yyzz/DP/zb

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