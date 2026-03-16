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16.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Klimabilanz
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Klimabilanz:
"Die beunruhigende Nachricht liegt darin, dass der sinkende Treibhausgas-Ausstoß vor allem auf das Konto der schwächelnden deutschen Wirtschaft geht: Weniger Industrieproduktion bedeutet auch weniger Schadstoffe. Wer allerdings davon träumt, dass eine Deindustrialisierung in Deutschland das Weltklima retten würde, könnte bald in einem Albtraum aufwachen. Denn der Effekt wäre gering
- die Bundesrepublik trägt gerade mal zwei Prozent zum CO2-Ausstoß
weltweit bei. Mehr noch: Andere Länder, die sich weniger ums Klima scheren, würden beim Wohlstand an Deutschland vorbeiziehen. Als Folge stünden zudem hierzulande wichtige Klimaschutzmaßnahmen auf der Kippe. Denn es ist kaum anzunehmen, dass die Bürger bereit sind, ausbleibende Klimazahlungen der Wirtschaft aus eigener Tasche auszugleichen. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Konjunktur in Deutschland wieder anspringt."/yyzz/DP/he
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