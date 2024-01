Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Krieg in Nahost

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Krieg in Nahost:

"Die israelische Armee meldet, die Hamas im Norden des Gazastreifens besiegt zu haben. Und nun? Sie wendet sich der militärischen Hamas-Infrastruktur in der Mitte und dem Süden des Gebietes zu. Der Zone also, wohin ein Großteil der mehr als zwei Millionen Einwohner geflohen ist. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, welche Tragödien jetzt drohen. Und zwar nicht nur für die Palästinenser. Sondern auch für die verschleppten 135 Geiseln, deren Freilassung durch einen Deal mit der Hamas in immer weitere Ferne rückt. Und auch für die internationale Gemeinschaft, deren Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts wächst. Die Schiffs-Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer liefern bereits einen Vorgeschmack darauf, was dem Welthandel - und dem Weltfrieden - bevorstünde, wenn in der Region ein großer Krieg ausbräche."/yyzz/DP/he