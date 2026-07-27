Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Künstliche Intelligenz

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Künstliche Intelligenz:

"Eine neue Zeitrechnung hat begonnen, die europäische Wirtschaftsordnung wird herausgefordert. Diesmal hinterlässt das geplante Vorgehen der KI den Eindruck, die Entwickler hätten etwas geschaffen, das sie selbst nicht mehr kontrollieren können: Einen Technik-Golem, der dem Menschen dient, aber dann ein Eigenleben entwickelt. Die Menschheit muss sich Gedanken machen, wie sie mit ihr überlegener humanoider Intelligenz umgeht und ihr Grenzen setzt. Es braucht unabhängige Audits, verpflichtende Meldewege bei Vorfällen, internationale Standards und den Mut, die Entwicklung dort zu bremsen, wo sie menschliche Kontrolle übersteigt. KI wird künftig immer mehr Alltagsaufgaben des Menschen übernehmen, den Menschen dominieren darf sie nicht."/yyzz/DP/he