Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Merz

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Merz:

"'Braucht es eine Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede von Ihnen?', wollte der "Spiegel" vor kurzem wissen. Friedrich Merz (CDU) antwortete: 'Sie sind nicht die Einzigen, die mich das fragen oder mir das empfehlen.' Entschieden hat er sich nach eigenen Angaben noch nicht. Und er täte gut daran, es zu unterlassen. Zum einen, weil nur enttäuschen kann, was auf diesem Niveau angekündigt wird. Vor allem aber, weil es an Krisenbeschwörung gerade nun wirklich nicht fehlt. Kriege, Energieknappheit, Firmenpleiten, Wohlstandsgefahr, Abstriche, Verzicht und Anstrengung - so tönt es allenthalben. Blut, Schweiß und Tränen fließen, rein rednerisch, bereits in Strömen. Nötig wäre vielmehr etwas anderes; ein bisschen mehr Zuversicht, Hoffnung und Leichtigkeit nämlich."/yyzz/DP/he