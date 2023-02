Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ministerinnenbesuch/Erdbebengebiet

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Ministerinnenbesuch/Erdbebengebiet:

"Zwei deutsche Ministerinnen, die zerstörte türkische Städte besuchen und mit Erdbebenopfern sprechen: Der Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag sollte ein Zeichen des Mitgefühls senden, sowohl in die Türkei als auch an die türkischstämmigen Menschen in Deutschland. Es bleibt kaum mehr als eine Geste, jedoch eine wichtige. Die Dimensionen der Katastrophe, die mindestens 45.000 Menschen das Leben kostete, sind schwer zu fassen."/zz/DP/he