Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Nachfolge von Jens Spahn

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Nachfolge von Jens Spahn:

"Womöglich aber hat Merz sich auch aus anderen Gründen gegen eine schnelle Besetzung entschieden, weil er einen größeren Umbau seiner Mannschaft plant. Verkehrsminister Patrick Schnieder steht häufig in der Kritik, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Kulturstaatssekretär Wolfram Weimar ebenso. Doch erscheint das zum aktuellen Zeitpunkt wenig sinnvoll. Die neuen Minister müssten sich wieder in die Materie einarbeiten, das Ministerium kennenlernen und nach ihren Vorstellungen umformen. Das kostet Zeit und Aufwand und Kraft, und ein besseres Ergebnis wäre damit auch noch nicht garantiert."/DP/jha