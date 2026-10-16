Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Prominenten und der Öffentlichkeit

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Prominenten und der Öffentlichkeit:

"Wie gehen Prominente öffentlich mit eigener Krankheit oder Sterbefällen naher Angehöriger um? Dass die zurückgetretene Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas für ihre Entlassung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat, lag sicher an zu viel (verletzender) Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen nach dem Tod ihrer Stieftochter. Und angesichts der niemals endenden Gier auf neues emotionales Futter, das der Algorithmus zuverlässig priorisiert in die Timelines spült, muss man sagen: Respekt. Es tut gut, einmal nicht über jede letzte Träne informiert zu werden. Es gibt kein Recht der Öffentlichkeit auf private Details. Nur ein Recht von Prominenten auf Privatsphäre in schwierigen Lebensphasen."/DP/jha