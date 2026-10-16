|
16.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Prominenten und der Öffentlichkeit
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Prominenten und der Öffentlichkeit:
"Wie gehen Prominente öffentlich mit eigener Krankheit oder Sterbefällen naher Angehöriger um? Dass die zurückgetretene Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas für ihre Entlassung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat, lag sicher an zu viel (verletzender) Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen nach dem Tod ihrer Stieftochter. Und angesichts der niemals endenden Gier auf neues emotionales Futter, das der Algorithmus zuverlässig priorisiert in die Timelines spült, muss man sagen: Respekt. Es tut gut, einmal nicht über jede letzte Träne informiert zu werden. Es gibt kein Recht der Öffentlichkeit auf private Details. Nur ein Recht von Prominenten auf Privatsphäre in schwierigen Lebensphasen."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.