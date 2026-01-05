|
05.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Recycling
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Recycling:
"Natürlich hilft die Wiederverwertung von Seltenen Erden auch, die Natur zu schützen. Aber noch entscheidender ist, dass Deutschland und Europa darauf angewiesen sind, um sich aus der Abhängigkeit von China zu lösen. Laut Statistischem Bundesamt kamen in Deutschland 2024 mehr als 65 Prozent der importierten Seltenen Erden aus China. Als die Volksrepublik vergangenes Jahr den Export von Produkten aus Seltenen Erden beschränkte, zitterte die ganze deutsche Autobranche, es kam zu Produktionsausfällen. Umso erstaunlicher ist, was in Deutschland im Regelfall mit Seltenen Erden aus Elektroschrott passiert: nichts. Laut Schätzungen wird weniger als ein Prozent der wertvollen Rohstoffe wiederverwendet. Pfandsysteme könnten helfen, das zu ändern, aber das sind Details. Klar ist: In einer Welt wie dieser kann es sich Deutschland nicht leisten, wertvolle Rohstoffe wegzuwerfen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.