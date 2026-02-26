|
26.02.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Reformen in Deutschland
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Reformen in Deutschland:
"Es sind die Sozialdemokraten, die das Tempo der Reform bestimmen, und nicht Merz. Das allein sind schon schlechte Voraussetzungen für ein Reformjahr. Schlechter ist noch, dass auch die Bürger eher nicht in der Laune für Veränderungen sind. Die meisten beurteilen zwar die Lage des Landes als schlecht, sie spüren aber die Konsequenzen nicht, denn die eigene Lage gilt genauso vielen als "gut" bis "sehr gut". Daraus ergibt sich ein widersprüchliches Bild. Die meisten Bundesbürger wollen, dass der Staat seine Leistungen ausweitet. Sie wollen aber auch weniger Steuern und Abgaben zahlen. Sie stimmen Finanzierungskonzepten zu, von denen sie glauben, sie selbst seien dadurch nicht betroffen, wie etwa Erbschaftsteuer und Vermögensteuer."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.