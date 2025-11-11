11.11.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Sondervermögen Infrastruktur

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Sondervermögen Infrastruktur:

"Die von den Grünen gestellte Bedingung war klar: Mit dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klima sollen nur zusätzliche Investitionen finanziert werden. Wie wichtig es war, auf diese Bedingung zu pochen, zeigt sich dieser Tage immer wieder. Egal ob Bundesbank, Rechnungshof oder Wirtschaftsinstitute: Immer wieder stellen Experten fest, dass größere Teile des Geldes eben nicht für zusätzliche Investitionen ausgegeben werden, sondern dazu dienen, Löcher in der Haushaltsplanung zu stopfen. Rein ökonomisch betrachtet, ist der teilweise Bruch der Abmachung womöglich gar nicht so schädlich. So wird zum Teil verhindert, dass eine plötzlich steigende Nachfrage auf ein zu geringes Angebot stößt, die Preise kräftig ansteigen und mit dem zusätzlichen Geld weniger gekauft werden kann, als es ohne Investitionspaket möglich gewesen wäre."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen