24.12.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu SPD-Debatte ums Bürgergeld

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu SPD-Debatte ums Bürgergeld:

"In der SPD hat sich also Widerstand gegen den Druck auf Arbeitslose geregt, oder - wie es die Initiatoren formulieren - dagegen, dass Armut bestraft wird. Das klingt nun wirklich sehr sozialdemokratisch. Tatsächlich aber haben die führenden Genossen in der SPD nach der Bundestagswahl analysiert, dass das Bürgergeld wesentlich dazu beigetragen hat, die ruhmreiche Partei bei den Wahlen an den Rand der Bedeutungslosigkeit zu führen. In der zweiten Stufe des Verfahrens müssten sich zwanzig Prozent der SPD-Mitgliedschaft gegen die Bürgergeldreform aussprechen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so viele Sozialdemokraten anders denken als die Mehrheit der Bevölkerung. Das Mitgliederbegehren wird genau das klären und damit einen sehr demokratischen Zweck erfüllen. Dass allerdings dadurch der SPD die Wähler wieder in Scharen zuströmen, ist nicht anzunehmen."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen