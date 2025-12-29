|
29.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu SPD und Steuern
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu SPD und Steuern:
"Die hohen Ausgaben des Staates lassen sich nicht dauerhaft über Schulden finanzieren. Es muss also gespart oder mehr eingenommen werden. Während die Union auf Sparen setzt, will die SPD höhere Steuern. An dieser Frage entscheidet sich nicht nur das Schicksal des Bündnisses, sondern die Zukunft des Landes. Die Steuer- und Abgabenlast ist in Deutschland im internationalen Vergleich nicht niedrig, sondern eher hoch. Es wäre möglich, da noch einmal draufzusatteln, doch widerspräche es in der aktuellen Wirtschaftslage der ökonomischen Vernunft."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!