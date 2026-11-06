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06.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Trump/Iran
COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Trump/Iran
In seinen verbleibenden zweit Amtsjahren dürfte jemandem wie Trump trotz des Wahl-Desasters seiner Republikaner die Frage der Geschichtsbücher wichtiger sein als pragmatische Politik. Dem Iran mit einem Angriff endgültig den Weg zur Atombombe zu verbauen und gleichzeitig die Straße von Hormus wieder für Öllieferungen freizukämpfen, könnte ein Anreiz für ihn sein. Eine solche Show von "Stärke in der Niederlage" würde zu Trumps Schema passen. Dennoch bliebe dabei die Frage offen, warum er erneut mit dem Kopf durch eine Wand will, an der er sich schon im ersten Anlauf eine riesige Beule geholt hat. Eine Fortführung des höchst unpopulären Kriegs könnte seine Republikaner weiter vergrätzen und selbst gegen ihren bisherigen Messias Trump eine Wutwelle auslösen. Dann drohte ausgerechnet ihm die Gefahr, in Schimpf und Schande aus dem Amt zu scheiden. Das sähe in Geschichtsbüchern nicht besonders vorteilhaft aus./yyzz/DP/zb
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