Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Trumps Zollandrohung

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Trumps Zollandrohung:

" Donald Trump kündigt Strafzölle von 50 Prozent auf sämtliche EU-Importe ab Juni an.... Seine Methode ist nicht neu: Er baut Drohkulissen auf und stellt Maximalforderungen, um später einen Deal zu präsentieren, den er innenpolitisch als Triumph verkaufen kann. Doch seine Taktik wirkt zunehmend ausgehöhlt. Eine nennenswerte Rückverlagerung von Industrie in die USA ist illusorisch. Europa darf sich nun nicht beeindrucken lassen, auch nicht von der kurzen Frist. Trump hat ein Gespür für Schwäche. Verhält sich die EU zu defensiv, lädt das zur nächsten Eskalation ein. Brüssel muss die eigenen Druckmittel sichtbarer machen: Gegenzölle auf US-Produkte oder Maßnahmen für amerikanische Tech-Konzerne etwa. Solche Maßnahmen liegen seit Wochen in der Schublade - es ist Zeit, sie offenzulegen."