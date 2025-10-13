13.10.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu überarbeiteter Klinikreform

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu überarbeiteter Klinikreform:

"So sehr sie sich nun freuen dürfen, bei Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) weit mehr Gehör gefunden zu haben als bei ihrem Vorgänger Karl Lauterbach (SPD): Zurücklehnen können sich die Länder trotzdem nicht, auch wenn der vollständige Vollzug der Reform nun erst 2030 erfolgen soll. Denn noch immer stimmt ja nicht nur, dass Deutschland zu viele Kliniken hat, von denen zu viele zu wenig können. Wobei Ballungsräume häufig über-, ländliche Gegenden aber unterversorgt sind, weshalb es sinnvoll ist, Personal und Geld in hochmodernen Häusern zu konzentrieren, die bestmögliche Versorgung garantieren. Mittlerweile ist auch die finanzielle Lage vieler Kliniken dramatisch. Der Großteil von ihnen schreibt rote Zahlen. Die Schrumpfung der Kliniklandschaft findet aktuell also nicht geplant statt, sondern dort, wo eine Klinik schlicht nicht mehr kann."/yyzz/DP/men

