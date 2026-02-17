17.02.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine-Verhandlungen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ukraine-Verhandlungen:

"Die Zeit spielt momentan für Russland. Und das nicht nur angesichts des geschwächten ukrainischen Militärs und der wachsenden Ungeduld Trumps gegenüber Selenskyj, Staatsgebiet an Russland abzutreten. Die dramatisch geschwundene materielle US-Unterstützung für die Ukraine können die Europäer nur unzureichend auffangen. Falls Trump die Geduld verlieren und sich von dem Konflikt abwenden sollte, dann läge der Ball bei ihnen. Noch fehlen ihnen bislang sowohl die Lock- als auch die Druckmittel, um Russland zu einem Frieden zu bewegen. Wenn Europa sich nicht über einen jahrelangen Abnutzungskrieg selbst ruinieren oder durch ein Gewährenlassen Russlands seine Freiheit in Gefahr bringen will, wird kein Weg an einem Dialog vorbeiführen. Aber man ahnt, dass Putins Arsenal der Hinhaltetricks noch längst nicht erschöpft ist, weder gegenüber Trump noch gegenüber den Europäern."/yyzz/DP/he

