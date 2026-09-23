Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu UN-Generaldebatte ohne Merz

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu UN-Generaldebatte ohne Merz:

"Wie schlimm ist es, dass der Kanzler sich erneut nicht in das Who is who der Staatenlenker einreiht? Fakt ist: Das New Yorker Schaulaufen ist auch ein Rennen um Wahrnehmung. Je hochrangiger der jeweilige Gast, desto früher darf er sprechen. Merz' Ersatzmann, Außenminister Johann Wadephul, ist am Samstag dran. Da sind die Großen und Mächtigen schon wieder abgereist. Man kann den Redeplatz als Sinnbild für die Frage deuten, wie weit hinten die Interessen des wirtschaftlich und politisch gebeutelten Deutschlands in der Welt gerade rangieren; Merz verpasst durch seine Absage auch wichtige Vier-Augen-Gespräche. Ein Kanzler, der erklärtermaßen Innen- und Außenpolitik gern gemeinsam denkt, kann das aber durchaus zu etwas Gutem wenden. Denn auch der Welt ist am meisten gedient, wenn Merz seinen Laden zu Hause wieder in den Griff bekommt und beweist, dass Deutschland reformfähig ist."/yyzz/DP/nas