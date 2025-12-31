31.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Venezuela

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Venezuela:

"Es ist die gefährliche Eskalation eines Konflikts, der nur vorgeblich allein den Drogenkartellen gilt. (...) Was den US-Präsidenten und seine Regierung antreibt, reicht weit über den Anti-Drogen-Kampf hinaus: Es geht zum einen um Attacken gegen eine unliebsame linksnationalistische Regierung. Nun muss man mit dem diktatorischen Nicolás Maduro nicht viel Mitleid haben, aber der Einmischung in andere Länder hatte Trump ja eigentlich abgeschworen. Es geht zum anderen ums Öl: Venezuela verfügt über die größten Reserven der Welt, an deren Ausbeutung China bereits in großem Stil beteiligt ist. In jedem Fall ist ein weiterer Krieg das Letzte, was diese Welt im neuen Jahr gebrauchen kann."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:30 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen