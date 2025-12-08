|
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wadephul in China
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Wadephul in China:
China ist zu einem schwierigen Partner geworden. Aber eine funktionale Beziehung zum Reich der Mitte ist alternativlos für die kriselnde deutsche Volkswirtschaft. Deutschland braucht China. Die gute Nachricht ist, bis zu einem gewissen Grad gilt das umgekehrt genauso. Das Land leidet noch heute an der völlig übertriebenen Reaktion auf die Pandemie. Wadephul legt bei seiner Reise richtigerweise den vollen Fokus auf die kritischen Rohstoffe. Keinerlei Hoffnung sollte man sich darauf machen, dass Wadephul etwas für die Ukraine erreichen kann. Es wäre zwar positiv, wenn China Druck aufbauen würde - nichts könnte den russischen Angriffskrieg so schnell beenden. Putin hat sein Land an China ausgeliefert. Für das Reich der Mitte ist das historisch eine Genugtuung und aus strategischer Sicht ein großer Vorteil. Etwas daran zu ändern, liegt schlichtweg nicht im chinesischen Interesse./yyzz/DP/mis
