08.12.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wadephul in China

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Wadephul in China:

China ist zu einem schwierigen Partner geworden. Aber eine funktionale Beziehung zum Reich der Mitte ist alternativlos für die kriselnde deutsche Volkswirtschaft. Deutschland braucht China. Die gute Nachricht ist, bis zu einem gewissen Grad gilt das umgekehrt genauso. Das Land leidet noch heute an der völlig übertriebenen Reaktion auf die Pandemie. Wadephul legt bei seiner Reise richtigerweise den vollen Fokus auf die kritischen Rohstoffe. Keinerlei Hoffnung sollte man sich darauf machen, dass Wadephul etwas für die Ukraine erreichen kann. Es wäre zwar positiv, wenn China Druck aufbauen würde - nichts könnte den russischen Angriffskrieg so schnell beenden. Putin hat sein Land an China ausgeliefert. Für das Reich der Mitte ist das historisch eine Genugtuung und aus strategischer Sicht ein großer Vorteil. Etwas daran zu ändern, liegt schlichtweg nicht im chinesischen Interesse./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
03:15 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen