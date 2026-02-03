|
03.02.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Warnstreik
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Warnstreik:
"Dass es attraktivere Arbeitsbedingungen im ÖPNV braucht, ist zumal kein Geheimnis. Schon jetzt fehlt ausreichend Personal, um den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit Renteneintritten und Plänen, das Netz eher aus- als rückzubauen, braucht es langfristig aber mehr Menschen, die sich hinter Steuer und Fahrpult setzen wollen. Und das wiederum erreicht man am ehesten mit einer ausreichenden Bezahlung und gesunden Beschäftigungsbedingungen."/yyzz/DP/he
