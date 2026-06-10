10.06.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Zukunft des Sozialstaates

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Zukunft des Sozialstaates:

"Schaut man sich Statistiken an, kann man zu dem Schluss kommen, dass die Deutschen zu wenig arbeiten, oder das Gegenteil herauslesen. So ist das mit Statistiken. Wenn wir uns allerdings die Ergebnisse unserer kollektiven Arbeit ansehen, dann stellen wir fest: Die Hightech-Konzerne kommen aus den USA, China, Taiwan, Japan. Die halbe Welt hat besseres Internet, anderswo fahren die Züge pünktlich und bei Pisa-Tests rasieren Schüler vieler anderer Länder die deutschen Pennäler ganz locker. Wenn es so weitergeht - und das ist wirklich keine Schwarzmalerei mehr -, werden wir zum wirtschaftlichen Anhängsel der großen, erfolgreichen Wirtschaftsmächte. Also Ärmel hochkrempeln, den 8-Stunden-Tag schleifen, Feiertag streichen? Darauf kann es hinauslaufen, wird jedoch nicht reichen. Es geht außerdem um Organisation und vor allem um Motivation."/yyzz/DP/men

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