Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Alkohol für 14-Jährige

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zum Alkohol für 14-Jährige:

"Alkohol ist zwar für Menschen jeden Alters ein Zellgift, vermag aber bei Kindern und Jugendlichen besonders viel Schaden anzurichten. Und natürlich kann man sich deshalb darüber wundern, dass es eine Regelung gibt, nach der Jugendliche ab 14 Jahren im Beisein ihrer Eltern Alkohol trinken dürfen. Was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt abschaffen möchte. Allerdings: In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Jugendlichen, die regelmäßig Alkohol trinken, gesunken. Warum also bringt Karl Lauterbach das "begleitete Trinken" ausgerechnet jetzt aufs Tapet? Hat er doch eigentlich genug Baustellen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Lauterbach mit der Alkohol-Frage Pluspunkte sammeln will, weil es anderswo nicht vorangeht."/yyzz/DP/men