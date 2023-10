Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Besuch von Olaf Scholz in Israel

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zum Besuch von Olaf Scholz in Israel:

"Olaf Scholz ist eigentlich kein Politiker, der eine Geste um der Geste willen vollführt. Man erinnert sich noch gut an die Ukraine, als er sich erst sehr spät auf den Weg machte. Es muss also etwas anders sein, wenn der Bundeskanzler schon zehn Tage nach dem Terror-Überfall der Hamas nach Israel fliegt. Natürlich wird es auch um die entführten Deutschen gehen und um Humanität und Völkerrecht beim israelischen Gegenschlag. Und doch ist dieser Besuch eben auch ein Symbol. Scholz sendet damit ein Signal an die Staatengemeinschaft, dass Deutschland an der Seite Israels steht. Aber genauso sehr auch nach innen - an jene, die nach den Gräueln vom 7. Oktober das Existenzrecht Israels immer noch infrage stellen."/yyzz/DP/he