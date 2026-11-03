Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Digitalgipfel

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zum Digitalgipfel:

"Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, Deutschland bis 2030 zur KI-Nation zu machen. Angesichts der Debatte, ob Deutschland nicht längst abgehängt ist, wirkt das fast wagemutig. Es gibt offenbar zwei Wahrheiten über Deutschland und KI. Die eine geht so: In Europa ist Deutschland der wichtigste Standort für Rechenzentren. Beim industriellen Einsatz von KI liegt Deutschland weit vorn. Und es gibt einen Boom an Start-Ups, die auf die Technologie setzen. Die andere Wahrheit gibt es allerdings auch: Europaweit mag Deutschland bei den Rechenzentren führen - aber es hat nur einen Bruchteil der Kapazitäten, über die die USA oder China verfügen. Von dort kommen auch die KI-Modelle, die derzeit den Markt bestimmen. Trotzdem ist es richtig, dass Deutschland an der Idee der KI-Nation festhält. Alles andere würde bedeuten, den Anspruch als führende Industrienation aufzugeben."/yyzz/DP/men