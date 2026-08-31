Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Iran-Krieg

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Iran-Krieg:

"Der Iran-Krieg hat der US-Regierung ihre Grenzen, ja ihre Überheblichkeit, glasklar vorgeführt. Schlecht vorbereitet, ohne strategischen Plan, mit unklarer Zielsetzung und ohne jedes Ausstiegs-Szenario in einen solchen Krieg zu schlittern, passt zur Amtsführung von Donald Trump . Es wird immer klarer, dass er seinem Land damit einen Bärendienst erwiesen hat. Und der Welt gleich mit."/yyzz/DP/stw