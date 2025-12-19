19.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Nachholen von Feiertagen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Nachholen von Feiertagen:

"Sie schlagen deshalb vor, diese Wochenend-Feiertage an anderen Werktagen nachzuholen. In anderen Ländern werde das auch so gehandhabt. Klingt verlockend, wer hätte nicht gerne mehr Freizeit? Nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen allerdings würde sich dadurch das ohnehin dürftige Wirtschaftswachstum um 0,3 Prozentpunkte verringern. Unter den Tisch fällt bei den Feiertags-Ausgleichern auch, dass Länder, die gesetzliche Feiertage ausgleichen, deutlich weniger davon begehen als die Bundesrepublik. Zudem haben die Beschäftigten in diesen Ländern mitunter weniger Urlaubstage zur Verfügung als die deutschen Arbeitnehmer. Besser wäre es, das als Errungenschaft zu begreifen und Gerechtigkeit nicht im Überfluss zu suchen, sondern im Mangel."/yyzz/DP/stw

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
