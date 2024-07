Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Neubau von Autobahnen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Neubau von Autobahnen:

"Die Verbände haben recht damit, dass die Infrastruktur instand gesetzt werden muss. Jahrzehntelang haben Vorgänger-Regierungen bei Investitionen weggesehen. Das Ergebnis sind kaputte Straßen, sanierungsbedürftige Brücken und ein marodes Schienennetz. Es reicht aber nicht, Haushaltsmittel umzuschichten. Besser ist da ein Vorschlag von Wissing: Er will Finanzmittel für mehrere Jahre in einem Fonds bündeln. So kann die Bauwirtschaft frühzeitig Kapazitäten schaffen. Planungen würden verlässlicher und günstiger. Bisher ist daraus nichts geworden. Doch der Finanzminister wäre gut beraten, den Vorschlag zu prüfen. Denn so viel ist sicher: Wer jetzt nicht den Weg für langfristige Investitionen freimacht, braucht sich über kaputte Straßen und eine unpünktliche Bahn nicht zu wundern."/yyzz/DP/he