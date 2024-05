Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Tag der Befreiung

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Tag der Befreiung:

"Die Wehrmacht, die SS, die Gestapo, die NSDAP, der Reichsnährstand, sogar die Reichsfachgruppe Imker - sie bestanden aus Deutschen, die der Meinung waren, sie seien mehr wert als Angehörige anderer Völker, mehr als Juden, oder Sinti und Roma sowieso. Von diesem Albtraum wurde Deutschland befreit. Auch die Diktatur, die den Ostdeutschen nach der Teilung des Landes aufgezwungen wurde, war nicht annähernd so unfassbar unmenschlich wie das nationalsozialistische Regime. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir dem blutigen Diktator Putin Dank für die Befreiung im Jahre 1945 schulden. Gerade im Gedenken an die sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkrieges müssen wir uns dagegen wehren, dass Nationalismus, großrussischer Chauvinismus und die Allmachtsfantasien eines ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Europa erneut an den Abgrund führen."/yyzz/DP/he