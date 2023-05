Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Urteil gegen Trump

COTTBUS (dpa-AFX) - "'Lausitzer Rundschau" zum Urteil gegen Trump:

"Wieder wies Trump sämtliche Schuld von sich. Gleichwohl hat das rechtskräftige Urteil eines unabhängigen Gerichts eine besondere Qualität und lässt sich nicht einfach als politisch motivierte "Hexenjagd" abqualifizieren. (.) Hinzu kommt, dass noch Strafprozesse möglich sind, wegen des Aufstands im Kapitol, des Umgangs mit?geheimen Staatsdokumenten und des Versuchs der Wahlmanipulation in Georgia. Derzeit ist der ehemalige Präsident noch der Favorit unter den Republikanern - möglich, dass das so bleibt. Doch das Urteil in New York und die juristischen Probleme, die noch auf ihn zukommen werden, könnten Trumps Kandidatur schwer ins Wanken bringen."/yyzz/DP/he