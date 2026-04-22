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22.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Chemieindustrie
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Chemieindustrie:
"Der Chemiestandort Deutschland steht wegen der hohen Energiepreise grundsätzlich infrage. Deswegen braucht es Veränderung. Dass dieser möglich ist, beweist die deutsche Chemieindustrie selbst, etwa in China. Während BASF in Deutschland über die hohen Energiekosten klagt, wird das neue Werk in Zhanjiang zu 100 Prozent mit grünem Strom betrieben. Deswegen muss auch hierzulande der Ausbau der Erneuerbaren Energien, verbunden mit einem intelligenten Netzausbau, weitergehen. Entscheidend ist allerdings vor allem: Wandel braucht es auch abseits der Energiepreise. Die Chemie leidet genauso unter Bürokratie, Fachkräftemangel und hohen Sozialabgaben wie alle anderen Industrien. Hier muss die Politik ran./yyzz/DP/he
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