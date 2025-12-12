|
12.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Demokratie
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Demokratie:
"Das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats schwindet immer weiter. Eine aktuelle Umfrage weist aus, dass weder der Bundestag noch die Länderkammer oder die Bundesregierung "viel oder sehr viel Vertrauen" genießen. Fast jeder Zweite der Befragten ist der Meinung, er könnte selbst besser Politik machen, ja sogar besser Recht sprechen als die heute Zuständigen. Natürlich können Bundestag, Bundesregierung und der ganze politische Betrieb mit dem Vorsatz auf die jüngsten Zahlen reagieren, besser zu werden: verständlicher, transparenter, einladender. Aber letztendlich geht das am Problem vorbei. Demokratie zu leben, ist zuallererst eine Bringschuld."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.