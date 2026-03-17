|
17.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur FDP
COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zur FDP:
"Jede offene Gesellschaft braucht eine kluge liberale Einrede. Die demokratische Meinungsbildung ist ein permanenter Aushandlungsprozess von Interessen. Wenn in diesem Dialog die Stimme der Freiheit fehlt, geht etwas Essenzielles verloren. Ohne Liberale fehlt etwas. Ohne Liberale heißt aber nicht: ohne die FDP in der besonderen Ausprägung ihrer Spätphase. Unter Führung Christian Lindners entwickelten sich die Freidemokraten zu einer Instanz, die nur noch einer traurigen Schwundstufe liberalen Denkens das Wort redete. Freiheit hieß dann nur noch - in Ruhe gelassen zu werden. Der Staat sollte bei der individuellen Entfaltung einfach kein Hindernis darstellen, sollte möglichst keine Ansprüche stellen - auf Solidarität (in der Steuerpolitik), auf Verantwortungsgefühl (beim Klimaschutz), auf Rücksicht auf die Verletzlichen (in der Gesundheitspolitik). Staatliche Ansprüche stießen stets auf das Schild an der liberalen Bürotür: Bitte nicht stören. Insofern ist von Beileidsbekundungen am offenen Grab der FDP tunlichst abzusehen."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.