Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur feministischen Politik

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau"zur feministischen Politik:

"Was bedeutet diese Politik, die Frauen und Minderheiten in den Blick nimmt, in der Praxis? Sie bedeutet zum Beispiel die Durchsetzung eines Lieferkettengesetzes, das die Ausbeutung von Frauen in Textilfabriken in Bangladesch, Kambodscha oder Indien zumindest verringert. Die Frauen in der Ukraine werden vor den Vergewaltigern aus der Armee des von seiner eigenen Männlichkeit besessenen Putin am besten geschützt, wenn sich die Ukraine verteidigen kann. Im Kongo dagegen rettet man die Frauen, indem die vielen marodierenden Mörderbanden, die sich Rebellen nennen, entwaffnet werden. Frauen brauchen überall in der Welt Zugang zu Eigentum, nicht zuletzt zu Land, zu Technologien, zu Positionen, von denen aus wichtige Entscheidungen gefällt werden. Es ist richtig, Entwicklungsgelder und außenpolitische Zusammenarbeit daran zu knüpfen."