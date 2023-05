Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur neuen Asyldebatte

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur neuen Asyldebatte:

"In der Tat ist es schwer vermittelbar, dass ein Mensch aus einem Land mit einer Anerkennungsquote von unter einem Prozent wie Georgien, Tunesien, Algerien oder Marokko monatelang in Deutschland leben und das teils schwerfällige Asylverfahren durchlaufen soll. Nur, um zum Schluss wieder zurückgeschickt zu werden. Dennoch: Es gibt ein individuelles Recht auf politisches Asyl, das nicht ohne Not ausgehöhlt werden sollte. Dafür besteht allerdings auch keine Gefahr. Denn tatsächliches politisches Asyl erhielten in den ersten drei Monaten dieses Jahres gerade mal 428 Menschen - von 68.119 geprüften Fällen. Anerkennungen als Flüchtlinge oder als Menschen mit sogenanntem subsidiären Schutz sind demgegenüber viel häufiger."